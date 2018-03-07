Порошенко сповістив, яких небезпечних дій варто очікувати від Росії

У ситуації, що склалася, існує висока вірогідність небезпеки втручання Росії в українські вибори.

Про це Президент Петро Порошенко розповів в інтерв'ю Financial Times, повідомляє прес-служба АП.

"Я намагаюсь захистити Україну від небезпек гібридної війни, яка включає систему їх фейкових новин, з використанням соціальних мереж", – сказав Порошенко.

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За словами Президента, Україна використає досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фальшивим новинам.

Порошенко додав, що Росія використовує величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах. Саме тому, як пояснив Президент, в Україні припинили російське телемовлення та російські соціальні медіа.

Тому, що Росія використовує їх для пропагандистської війни,

– додав Глава держави.