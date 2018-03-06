Україна – не агресор, агресор – Путін, який має вивести звідси свої війська, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконує, що санкції проти Росії діють і вони є надзвичайно ефективним механізмом, щоб спонукати Путіна сидіти за столом переговорів.

Про це він заявив у коментарі провідному британському виданню The Financial Times, передає прес-служба українського гаранта.

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"Ми тут не агресори. Агресор – Путін, який має свої війська на нашій землі. Нам нічого не потрібно більше, просто, будь ласка, виведіть свої війська", — зауважив український лідер.

За його словами, незважаючи на російську пропаганду, санкції проти РФ працюють.

"Не можна бути президентом країни в умовах війни та не бути оптимістом. Я був оптимістом у набагато складніших умовах 2014 року. Протягом більше трьох з половиною років ми маємо санкції проти Росії, які є надзвичайно ефективним механізмом, щоб спонукати Путіна сидіти за столом переговорів. І санкції працюють, незважаючи на російську пропаганду, яка говорить, що Росія живе щасливо. Це неправда", – підкреслив Порошенко.