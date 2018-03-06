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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина – не агрессор, агрессор – Путин, который должен отсюда вывести войска, – Порошенко

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что санкции против России действуют, и они являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров.

Об этом он заявил в комментарии ведущему британскому изданию The Financial Times, передает пресс-служба украинского гаранта.

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"Мы здесь не агрессоры. Агрессор – Путин, у которого есть свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска", – отметил украинский лидер.

По его словам, несмотря на российскую пропаганду, санкции против РФ работают.

"Нельзя быть президентом страны в условиях войны, и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции против России, что является чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", – подчеркнул Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Путин Президент Украины
Источник: 24 Канал
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