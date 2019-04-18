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      Порошенко созывает заседание СНБО из-за ситуации с "Приватбанком"

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за событий, связанных с "Приватбанком".

      18 апреля стало известно, что Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      Читайте также: Был ли "Приватбанк" неплатежеспособным, и кто опять за все заплатит

      В суде объяснили свое решение тем, сто ответчики не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

      Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

      Заседание СНБО должно начаться 18 апреля в 21 час. В это же время в программе "Право на власть" на канале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский представит свою команду.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Все, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги вкладчиков банка. Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительное возмещение убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Приватбанк СНБО
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