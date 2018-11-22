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      Порошенко уволил главу Луганской ОГА

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      Порошенко уволил главу Луганской ОГА
      Порошенко уволил главу Луганской ОГА / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

      Соответствующий указ Президента обнародован на сайте главы государства.

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      Гарбуз сам подал заявление об увольнении.

      Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
      – говорится в указе.

      Юрий Гарбуз стал главой Луганщины в конце апреля 2016 года. Он заменил на посту нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука.

      Ранее Юрий Гарбуз занимал должности председателя Марковской райгосадминистрации Луганской области и председателя Марковской райсовета.

      Напомним, в марте в сети появились фотографии, на которых глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз позирует на фоне залитого кровью снега и убитых животных. В частности, у ног улыбающегося чиновника лежат лиса, косуля и олень. Пользователи раскритиковали и осудили такие действия чиновника.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости Луганска Гарбуз Юрий Григорьевич
      Источник: 24 Канал
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