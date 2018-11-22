Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указ Президента обнародован на сайте главы государства.

Читайте также: Как глава Луганщины делил землянку с волчицей

Гарбуз сам подал заявление об увольнении.

Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в указе.

Юрий Гарбуз стал главой Луганщины в конце апреля 2016 года. Он заменил на посту нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука.

Ранее Юрий Гарбуз занимал должности председателя Марковской райгосадминистрации Луганской области и председателя Марковской райсовета.

Напомним, в марте в сети появились фотографии, на которых глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз позирует на фоне залитого кровью снега и убитых животных. В частности, у ног улыбающегося чиновника лежат лиса, косуля и олень. Пользователи раскритиковали и осудили такие действия чиновника.