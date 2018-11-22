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      Порошенко звільнив голову Луганської ОДА

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      Порошенко звільнив очільника Луганської ОДА
      Порошенко звільнив очільника Луганської ОДА / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

      Відповідний указ Президента оприлюднено на сайті глави держави.

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      Гарбуз сам подав заяву про звільнення.

      Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
      йдеться в указі.

      Юрій Гарбуз став очільником Луганщини наприкінці квітня 2016 року. Він замінив на посаді нинішнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку.

      Раніше Юрій Гарбуз обіймав посади голови Марківської райдержадміністрації Луганської області та голови Марківської райради.

      Нагадаємо, у березні в мережі з'явилися світлини, на яких голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз позує на фоні залитого кров’ю снігу та убитих тварин. Зокрема, біля ніг усміхненого чиновника лежать лисиця, косуля та олень. Користувачі розкритикували та засудили такі дії чиновника.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Гарбуз Юрій Григорійович Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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