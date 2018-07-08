Порошенко уволил с должности своего помощника Горащенкова
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности внештатного помощника и члена конкурсной комиссии по отбору членов НАПК Алексея Горащенкова.
Об этом говорится в указе №198/2018, который обнародован на сайте главы государства.
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"Освободить Горащенкова Алексея Николаевича от исполнения обязанностей помощника Президента Украины (вне штата)", – говорится в указе.
О причинах увольнения не указывается. Указ начинает действовать со дня его опубликования.
К слову, 29 августа 2014 года Президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Алексея Горащенкова. Тогда мужчина был сотрудником украинского Министерства иностранных дел.
Источник: 24 канал
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