Порошенко уволил с должности своего помощника Горащенкова

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности внештатного помощника и члена конкурсной комиссии по отбору членов НАПК Алексея Горащенкова.

Об этом говорится в указе №198/2018, который обнародован на сайте главы государства.

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"Освободить Горащенкова Алексея Николаевича от исполнения обязанностей помощника Президента Украины (вне штата)", – говорится в указе.

О причинах увольнения не указывается. Указ начинает действовать со дня его опубликования.

К слову, 29 августа 2014 года Президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Алексея Горащенкова. Тогда мужчина был сотрудником украинского Министерства иностранных дел.