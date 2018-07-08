Порошенко звільнив із посади свого помічника Горащенкова

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади позаштатного помічника і члена конкурсної комісії з відбору членів НАЗК Олексія Горащенкова.

Про це йдеться в указі №198/2018, який оприлюднений на сайті глави держави.

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"Увільнити Горащенкова Олексія Миколайовича від виконання обов’язків помічника Президента України (поза штатом)", – йдеться в указі.

Про причини звільнення не зазначається. Указ починає діяти з дня його опублікування.

До слова, 29 серпня 2014 року Президент України Петро Порошенко призначив юриста Олексія Горащенкова. Тоді чоловік був співробітником українського Міністерства закордонних справ.