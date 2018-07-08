Порошенко звільнив із посади свого помічника Горащенкова
Президент України Петро Порошенко звільнив з посади позаштатного помічника і члена конкурсної комісії з відбору членів НАЗК Олексія Горащенкова.
Про це йдеться в указі №198/2018, який оприлюднений на сайті глави держави.
Читайте також: Порошенко відкриє у Польщі меморіал пам’яті українців, які загинули від рук поляків
"Увільнити Горащенкова Олексія Миколайовича від виконання обов’язків помічника Президента України (поза штатом)", – йдеться в указі.
Про причини звільнення не зазначається. Указ починає діяти з дня його опублікування.
До слова, 29 серпня 2014 року Президент України Петро Порошенко призначив юриста Олексія Горащенкова. Тоді чоловік був співробітником українського Міністерства закордонних справ.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі