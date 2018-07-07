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Порошенко відкриє у Польщі меморіал пам’яті українців, які загинули від рук поляків

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Порошенко у Польщі
Порошенко у Польщі / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко 8 липня відвідає з робочим візитом Польщу, де відкриє меморіал пам’яті українців, які загинули від рук так званих польських "селянських батальйонів" та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента Ураїни.

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Меморіал загиблим українцям відкриють у селі Сагринь Люблінського воєводства. Також президент візьме участь у богослужінні за загиблими українцями.

"Петро Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко поїде до Польщі на запрошення української громади.

Водночас, як повідомила прес-служба президента Польщі Анджея Дуди, 8 липня він відвідає Луцьк, де в Соборі святих апостолів Петра і Павла візьме участь у месі по полякам, які загинули під час Волинської трагедії.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Анджей Дуда Антибандерівський закон Історія
Джерело: 24 Канал
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