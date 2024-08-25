Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов станом на ранок 25 серпня.
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Цієї ночі у Харкові було два влучання. Перше – у Слобідському районі, там знищені два будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені. 6 людей дістали травми,
– розповів мер.
Друге влучання, за словами Терехова, було у газогін – пожежу там вдалося локалізувати. На місці влучання продовжують працювати комунальні служби, працівники ДСНС.