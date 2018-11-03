Порошенко встретился с Эрдоганом в Турции: известно, о чем говорили

3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили вопросі незаконной аннексии Крыма, агрессии РФ на Донбассе и в Азовском море и содержания украинских политзаключенных в России.

Об этом украинский глава государства рассказал в своем Twitter.

Читайте также: Полторак в Турции обсудил усиление безопасности в Черноморском регионе

"Я имею прекрасную возможность еще раз убедиться, что в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы имеем надежного, доброго друга и партнера Украины", – сказал Порошенко.

Также он поблагодарил турецкого лидера за непризнание незаконной аннексии Крыма, осуждение агрессии России на Донбассе и помощь в освобождении украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

Важными являются заверения Турции, что она не останется в стороне от "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили готовность работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН,

– добавил глава государства.

Украинский президент отметил, что подписал с Эрдоганом соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Радий, що взаємодія з Турецьким агентством співробітництва та координації (ТІКА) отримала нові правові рамки. Ми підписали Угоду про співробітництво у сфері розвитку. Добре, якщо це співробітництво, зокрема з інфраструктурної розбудови, буде стосуватися й українського Донбасу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Напомним, что 3 ноября президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посещает Турцию. В этот день в Анкаре проходит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма и продолжит беспокоиться о правах и интересах крымских татар.