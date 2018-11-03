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      Порошенко встретился с Эрдоганом в Турции: известно, о чем говорили

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      Порошенко встретился с Эрдоганом в Турции
      Порошенко встретился с Эрдоганом в Турции / Фото из Twitter

      3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили вопросі незаконной аннексии Крыма, агрессии РФ на Донбассе и в Азовском море и содержания украинских политзаключенных в России.

      Об этом украинский глава государства рассказал в своем Twitter.

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      "Я имею прекрасную возможность еще раз убедиться, что в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы имеем надежного, доброго друга и партнера Украины", – сказал Порошенко.

      Также он поблагодарил турецкого лидера за непризнание незаконной аннексии Крыма, осуждение агрессии России на Донбассе и помощь в освобождении украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

      Важными являются заверения Турции, что она не останется в стороне от "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили готовность работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН,
      – добавил глава государства.

      Украинский президент отметил, что подписал с Эрдоганом соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

       

      Напомним, что 3 ноября президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посещает Турцию. В этот день в Анкаре проходит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма и продолжит беспокоиться о правах и интересах крымских татар.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Аннексия Крыма Реджеп Эрдоган Новости Турции Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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