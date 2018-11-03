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      Порошенко зустрівся з Ердоганом у Туреччині: відомо, про що говорили

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      Порошенко зустрівся з Ердоганом у Туреччині
      Порошенко зустрівся з Ердоганом у Туреччині / Фото з Twitter

      3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.

      Про це український глава держави розповів у своєму Twitter.

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      "Я маю чудову нагоду ще раз пересвідчитися, що в особі Президента Реджепа Тайїпа Ердогана ми маємо надійного, доброго друга і партнера України", – сказав Порошенко.

      Також, він подякував турецькому лідеру за невизнання незаконної анексії Криму, засудження агресії Росії на Донбасі та допомогу у звільненні українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії.

      Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН,
      – додав глава держави.

      Український президент зазначив, що підписав з Ердоганом угоду про співробітництво у сфері розвитку.

       

      Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.

      Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Новини Туреччини Реджеп Ердоган Анексія Криму Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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