Порошенко зустрівся з Ердоганом у Туреччині: відомо, про що говорили
3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.
Про це український глава держави розповів у своєму Twitter.
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"Я маю чудову нагоду ще раз пересвідчитися, що в особі Президента Реджепа Тайїпа Ердогана ми маємо надійного, доброго друга і партнера України", – сказав Порошенко.
Також, він подякував турецькому лідеру за невизнання незаконної анексії Криму, засудження агресії Росії на Донбасі та допомогу у звільненні українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії.
Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН,
– додав глава держави.
Український президент зазначив, що підписав з Ердоганом угоду про співробітництво у сфері розвитку.
Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.