Порошенко зустрівся з Ердоганом у Туреччині: відомо, про що говорили

3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.

Про це український глава держави розповів у своєму Twitter.

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"Я маю чудову нагоду ще раз пересвідчитися, що в особі Президента Реджепа Тайїпа Ердогана ми маємо надійного, доброго друга і партнера України", – сказав Порошенко.

Також, він подякував турецькому лідеру за невизнання незаконної анексії Криму, засудження агресії Росії на Донбасі та допомогу у звільненні українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії.

Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН,

– додав глава держави.

Український президент зазначив, що підписав з Ердоганом угоду про співробітництво у сфері розвитку.

Радий, що взаємодія з Турецьким агентством співробітництва та координації (ТІКА) отримала нові правові рамки. Ми підписали Угоду про співробітництво у сфері розвитку. Добре, якщо це співробітництво, зокрема з інфраструктурної розбудови, буде стосуватися й українського Донбасу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.



Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.