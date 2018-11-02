Порошенко встретится с главой Европейского совета Туском

Петр Порошенко встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом стало известно из графика Дональда Туска, обнародованного на сайте Европейской Комиссии, передает "Интерфакс-Украина".

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Встреча политических лидеров пройдет в четверг, 8 ноября, в Хельсинки в Финляндии в рамках конгресса Европейской народной партии (ЕНП).

В Администрации Президента Украины подтвердили запланированную встречу с главой Европейского совета.

Напомним, двусторонней встречи с глазу на глаз между президентом Украины Петром Порошенко и лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже 11 ноября быть не может.