Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
Петро Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Про це стало відомо згідно з графіком Дональда Туска, оприлюдненим на сайті Європейської Комісії, передає "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Brexit без угоди можливий, як ніколи раніше, – Туск
Зустріч політичних лідерів четвер, 8 листопада, в Гельсінкі, у Фінляндії, пройде у рамках конгресу Європейської народної партії (ЄНП).
В Адміністрації Президента України підтвердили заплановану зустріч з головою Європейської ради.
Нагадаємо, двосторонньої зустрічі віч-на-віч між президентом України Петром Порошенко та лідером Російської Федерації Володимиром Путіном у Парижі 11 листопада бути не може.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі