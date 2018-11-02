Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском

Петро Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Про це стало відомо згідно з графіком Дональда Туска, оприлюдненим на сайті Європейської Комісії, передає "Інтерфакс-Україна".

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Зустріч політичних лідерів четвер, 8 листопада, в Гельсінкі, у Фінляндії, пройде у рамках конгресу Європейської народної партії (ЄНП).

В Адміністрації Президента України підтвердили заплановану зустріч з головою Європейської ради.

Нагадаємо, двосторонньої зустрічі віч-на-віч між президентом України Петром Порошенко та лідером Російської Федерації Володимиром Путіном у Парижі 11 листопада бути не може.