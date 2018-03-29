Порошенко ввел Смолия в состав Совета нацбезопасности и обороны

Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного Председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом говорится в указе на официальном сайте главы государства.

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Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича – главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву, – говорится в документе.

Напомним, 15 марта Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Председателем Национального банка Украины Якова Смолия, освободив от этой должности Гонтареву, которая возглавила НБУ в июне 2014 года и еще в апреле 2017 года сообщила о намерении уйти в отставку. По Конституции Верховная Рада по представлению президента назначает Председателя НБУ сроком на семь лет.