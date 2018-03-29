Порошенко ввів Смолія у склад Ради нацбезпеки і оборони

Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України новопризначеного Голову Національного банку України Якова Смолія.

Про це йдеться в указі на офіційному сайті голови держави.

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Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича - главу Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради Валерію Гонтареву, – йдеться в документі.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Головою Національного банку України Якова Смолія, звільнивши з цієї посади Гонтареву, яка очолила НБУ в червні 2014 року і ще в квітні 2017 року повідомила про намір піти у відставку. За Конституцією Верховна Рада за поданням президента призначає Голову НБУ терміном на сім років.