Порошенко заявил о смене приоритетов в гарантиях безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает, что главным гарантом независимости Украины должна стать украинская армия, а не договоры или меморандумы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Действительно говорят: на друга и партнера надейся, но опирайся на собственные силы. Я подчеркиваю: украинская армия является гарантом украинской независимости. Мы привыкли раньше говорить, что Будапештский меморандум является гарантом, другие, что не является – мы исправляем эти подходы, и гарантом нашей безопасности является наша армия. Исходя из этого принципа, мы будем выставлять необходимые приоритеты,

– сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября в Киеве.

Президент напомнил о достижениях Украины в сфере оборонпрома. В частности отметил крылатые ракеты, высокоточное оружие с повышенным радиусом действия, системы залпового огня, бронетехнику, корабли, системы радиоэлектронной борьбы.

"Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно войти в войска, иначе это все показуха", – подытожил Президент.

Ранее Порошенко объяснил, почему в Украине так и не ввели военное положение.

Что такое Будапештский меморандум?

Это соглашение между Украиной, Россией, США и Великобританией, подписанное в Будапеште 5 декабря 1994 года. Согласно тексту меморандума, Украина добровольно отказывалась от своего ядерного арсенала, который тогда был третьим по величине в мире. Россия, США и Великобритания, со своей стороны, обязались, среди прочего, воздерживаться от "угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины".