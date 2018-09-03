Почему в Украине не ввели военное положение: заявление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что не стал вводить военное положение в стране после начала агрессии России на Донбассе и в Крыму, чтобы не ограничивать конституционные права граждан.

Об этом глава государства сказал во время заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея "Научная смена" в Киеве.

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Я взял на себя ответственность во время российской агрессии – не вводить военное положение для того, чтобы не ограничивать конституционные права и свободы граждан. Поскольку при военном положении нет выборов, нет деятельности политических партий, нет свободной прессы, это – совсем другая жизнь, несвойственная Украине,

– подчеркнул Порошенко.

Украинский Пезидент заметил, что такое решение было непросто принять и защитить перед парламентом.

"Что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. И я доверяю украинской нации и украинскому народу, что мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии", – добавил глава государства.

Напомним, на Донбассе четвертый год продолжается российско-украинская война. 22 августа в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное перемирие" началось в полночь 29 августа. В то же время, окупационные войска России продолжают каждый день обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Востоке. Так, 2 сентября пророссийские боевики совершили 16 обстрелов украинских позиций, в результате чего восемь военнослужащих получили ранения.