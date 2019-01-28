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      Порошенко ждал, пока все конкуренты раскроют карты, – журналист

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      Президент Украины Петр Порошенко озвучит о намерениях стать будущим президентом не на официальном съезде партии БПП, а на мероприятии 29 января, который пафосно назвали: "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем". Объявить об этом почти последним из основных претендентов – очень выгодный ход для действующего президента.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

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      Почему Петр Порошенко почти последним из основных претендентов заявляет о намерении баллотироваться официально?

      Это на самом деле очень выгодный ход. Во-первых, он президент и ему надо выполнять свои обязанности. Все другие кандидаты, они ведь не являются президентами, и им не надо отпуск брать. Кстати, насколько я слышал, президент не будет брать отпуск. С другой стороны, Петр Алексеевич ждал, чтобы его конкуренты показали свои карты. То есть, как они идут на выборы, с чем они идут, какая у них команда, какая стратегия. Он выжидал, пока все оголятся. И в последний момент он также выходит в так называемый политический избирательный поезд.

      Интересно, что Петр Алексеевич решил уйти в будущие президенты отдельно от партии своего имени. За кулисами его канцелярии говорят, что такое решение он принял еще полгода назад. Учитывая вашу статью, вы убеждены, что такое решение Порошенко обусловлено низким доверием к БПП со стороны избирателей. Но это не значит, что президент сформирует себе новую команду, кто останется среди его соратников?

      На самом деле, остаются все те же люди, которых мы давно знаем. Никакой новой команды у него не намечается. Правда, там речь идет не столько о доверии, как о антирейтинге. Личный антирейтинг Петра Порошенко равен минус 50%. То есть 50% избирателей не проголосуют за него ни при каких условиях. Похожая ситуация и с партией "Блок Петра Порошенко". К сожалению, социологи не ставят вопрос о доверии партиям. Но, очевидно, что из-за разных коррупционных скандалов остался отпечаток на партии. И поэтому Порошенко не хочет брать на себя негатив еще и других людей. Ему хватает своего негатива.

      Несмотря на недавно проведенные соцопросы, действующий президент проигрывал в возможном втором туре почти всем, включая Зеленского и Тимошенко, разве что у Бойко выигрывал. На что делать ставку в штабе, и, собственно, как строят кампанию?

      Кампанию строят так, чтобы вывести во второй тур Юлию Тимошенко, потому что она наиболее понятный для него из конкурентов. Тимошенко – первая в рейтингах, и логично, что она во второй тур попадет. Вопрос в том, войдет ли туда Порошенко.

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      И Зеленский, и Гриценко могли бы войти во второй тур. Однако, относительно Зеленского, то проблема такова: его избиратели сидят в фейсбуке, они не являются активными. Одно дело - это сказать, что нравится кандидат, другое - прийти на выборы. Проблема Гриценко заключается в том, что он симпатизирует людям, но они его не выбирают из-за некого шлейфа "непобедителя". Примерно 2% людей верят, что он может победить. Поэтому избиратели просто могут не поставить галочку за него, хоть он и нравится.

      О том, с чем Порошенко идет, - мы все вещи знаем. Это Томомс, это безвиз, это армия. И я думаю, что он завтра (29 января - 24 канал) заявит о движении в НАТО.

      президентські вибори 2019
      Выборы президента 2019: главные даты

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Президент Украины
      Источник: 24 канал
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