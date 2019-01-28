Порошенко чекав, поки всі конкуренти розкриють карти, – журналіст

Президент України Петро Порошенко озвучить про наміри стати майбутнім президентом не на офіційному з'їзді партії БПП, а на заході 29 січня, який пафосно назвали: "Від Крут до Брюселю. Ми йдемо своїм шляхом". Оголосити про це майже останнім із основних претендентів – дуже вигідний хід для чинного президента.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст "Української правди" Роман Кравець.

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Чому Петро Порошенко майже останнім з основних претендентів заявляє про намір балотуватися офіційно?

Це, насправді, дуже вигідний хід. По-перше, він президент і йому треба виконувати свої обов'язки. Всі інші кандидати, вони ж не є президентами, і їм не треба відпустку брати. До речі, наскільки я чув, президент не буде брати відпустку. З іншого боку, Петро Олексійович чекав, щоб його конкуренти показали свої карти. Тобто, як вони йдуть на вибори, з чим вони йдуть, яка у них команда, яка стратегія. Він вичікував, поки всі оголяться. І в останній момент він також виходить у так званий політичний виборчий поїзд.

Цікаво, що Петро Олексійович вирішив піти у майбутні президенти окремо від партії свого імені. За лаштунками його канцелярії говорять, що таке рішення він прийняв ще півроку тому. З огляду на вашу статтю, ви переконані, що таке рішення Порошенка обумовлено низькою довірою до БПП з боку виборців. Але ж це не означає, що президент сформує собі нову команду, хто залишиться серед його соратників?

Насправді, залишаються всі ті самі люди, яких ми давно знаємо. Ніякої нової команди в нього не намічається. Щоправда, там йдеться не так про довіру, як про антирейтинг. Особистий антирейтинг Петра Порошенка дорівнює мінус 50 %. Тобто 50 % виборців не проголосують за нього за жодних умов. Схожа ситуація і з партією "Блок Петра Порошенка". На жаль, соціологи не ставлять питання щодо довіри партіям. Але, очевидно, що через різні корупційні скандали залишився відбиток на партії. І тому Порошенко не хоче брати на себе негатив ще й інших людей. Йому вистачає свого негативу.

Зважаючи на нещодавно проведені соцопитування, чинний президент програвав в можливому другому турі майже всім, включно з Зеленським і Тимошенко, хіба що у Бойка вигравав. На що робитимуть ставку у штабі, і, власне, як будують кампанію?

Кампанію будують так, щоби вивести у другий тур Юлію Тимошенко, тому що вона найбільш зрозуміла для нього із конкурентів. Тимошенко – перша в рейтингах, і логічно, що вона у другий тур потрапить. Питання в тому, чи ввійде туди Порошенко.

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І Зеленський, і Гриценко могли б ввійти у другий тур. Однак, щодо Зеленського, то проблема така: його виборці сидять у фейсбуці, вони не є активними. Одне діло – це сказати, що подобається кандидат, інше – прийти на вибори. Проблема Гриценка полягає у тому, що він симпатизує людям, але вони його не обирають через такий собі шлейф "непереможця". Приблизно 2 % людей вірять, що він може перемогти. Тому виборці просто можуть не поставити галочку за нього, хоч він і подобається.

Щодо того, з чим Порошенко йде, – ми всі ці речі знаємо. Це Томос, безвіз, армія. І я думаю, що він завтра (29 січня – 24 канал) заявить про рух у НАТО.



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