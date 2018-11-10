Порошенко уволил с должности заместителя командующего Нацгвардии
Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии. Глава государства зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.
Об этом свидетельствует датированный 10 ноября указ на сайте президента.
Отметим, что Кривенко был назначен первым заместителем командующего Нацгвардии 18 апреля 2014 года.
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Родился 20 апреля 1958 года в селе Глинск Светловодского района Кировоградской области. В 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище (Россия). С 1998 года проходит службу во внутренних войсках. Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.
Источник: 24 канал
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