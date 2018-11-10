Порошенко звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії
Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кривенка з посади першого заступника командувача Національної гвардії. Глава держави зарахував його в розпорядження командувача Нацгвардії.
Про це свідчить датований 10 листопада указ на сайті президента.
Зазначимо, що Кривенко був призначений першим заступником командувача Нацгвардії 18 квітня 2014 року.
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Народився 20 квітня 1958 року в селі Глинськ Світловодського району Кіровоградської області. У 1979 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище (Росія). З 1998 року проходить службу у внутрішніх військах. Пройшов шлях від командира взводу до заступника командувача внутрішніх військ МВС України.
Джерело: 24 канал
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