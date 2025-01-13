В суде рассмотрят дело порта "Бориваж": СМИ пишут о последствиях

В Северном апелляционном хозяйственном суде 15 января состоится очередное заседание по многомиллиардному активу порта "Бориваж". Актив мог бы принести государству миллиарды, но его последовательно отбирают в пользу олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Как отмечается, заседание по делу №910/10935/24 будет касаться пересмотра решения скандальной судьи Екатерины Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, которое было призвано обезопасить актив от влияния олигарха-беглеца и олигарха, который сидит.

Фабула этой истории, которую в свое время описал OBOZ.UA, следующая: еще до национализации "ПриватБанка" ООО "Бориваж" получил у него кредит на сумму в 3,5 миллиарда гривен, поручителем по которому выступило ООО "Агротерминал". Кредит не вернули. Сейчас общий долг перед "ПриватБанком" составляет около 5 миллиардов гривен.

"В 2023 году в отношении ООО "Бориваж" было открыто дело о банкротстве, и "ПриватБанк" ожидал признания компании банкротом, чтобы взыскать деньги, которые ему задолжали. Но учредители ООО "Бориваж", которые годами ничего не делали для погашения задолженности перед банком, нашли "правильного" нотариуса и 30.07.2024 г. сменили руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик". А уже 02.08.2024 г. зерновой терминал был передан в ипотеку. Компания-ипотекодержатель – ООО "Терминал Бориваж" с уставным капиталом 10 тысяч гривен. Журналисты OBOZ.UA обнаружили, что главный бухгалтер ООО "Терминал Бориваж" – Романюк Екатерина Викторовна. Она же до 5 марта 2022-го была главным бухгалтером ООО "Бориваж" Боголюбова и Коломойского", – напоминает издание.

В сентябре 2024 года Минюст своим приказом отменил решение нотариуса в связи с выявленными, по его мнению, нарушениями процедуры. Как отмечается в публикации, "судья Головина, мужская часть семьи которой, похоже, очень неплохо себя чувствует в Дубае, это решение Минюста заблокировала".

Ну а после этого, очень похоже, что было задействовано хитроумную схему в интересах Коломойского и Боголюбова по выведению порта "Бориваж" из-под залога "ПриватБанка" путем продажи его долговых активов. Интересно, что к схеме присоединился и владелец группы TAC Сергей Тигипко,

– пишет "Телеграф".

Сейчас по делу №910/10935/24 зафиксирован уже ряд интересных самоотводов судей, что может говорить о поиске очередного "удобного" судьи по этому делу.

Если это действительно так, уже 15 января мы увидим, как актив, который мог бы принести государству несколько миллиардов гривен, фактически отписывают в пользу Коломойского и Боголюбова и их партнеров,

– отмечают журналисты.

Издание напоминает, что сейчас НАБУ осуществляет расследование относительно возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли неподобающе выполнить свои обязанности при проведении аукциона по продаже долгов ООО "Бориваж".

"И не факт, что в круг подозреваемых не будут приобщены и другие лица. Например, в судейских мантиях, если в процессе расследования окажется, что на самом деле они играют на стороне олигархов вопреки интересам государства", – резюмируется в публикации.