До начала полномасштабного вторжения порт в Мариуполе был одним из самых больших в Украине. Сейчас же он превратился в жуткую пустоту. И так, к сожалению, со всем, к чему прикасается загребающая лапа России.

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Порт напоминает локации из фильма-катастрофы

На фотографиях, которые выложили в сеть, можно увидеть уничтоженные суда. Еще до начала полномасштабного вторжения они выполняли свою работу. Теперь же превратились в металлолом, который даже самим оккупантам не нужен.

Оно и не удивительно, ведь враг не собирался захватывать и развивать Мариуполь. Его задача была проста: уничтожить все живое и сделать его городом-призраком.

Оккупанты превратили порт в Мариуполе в пустошь / Фото Мариупольского горсовета

А до 24 февраля мощности порта в Мариуполе разрешали транспортировать более 10 миллионов тонн грузов каждый год. Более того, в 2022 году планировалось открыть новый зерновой терминал. Причем он должен был стать самым мощным комплексом по переработке зерновых грузов. Но, к сожалению, проклятые оккупанты наломали эти планы.

В Мариуполе сопротивление и постоянный "хлопок"