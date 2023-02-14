До начала полномасштабного вторжения порт в Мариуполе был одним из самых больших в Украине. Сейчас же он превратился в жуткую пустоту. И так, к сожалению, со всем, к чему прикасается загребающая лапа России.
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Порт напоминает локации из фильма-катастрофы
На фотографиях, которые выложили в сеть, можно увидеть уничтоженные суда. Еще до начала полномасштабного вторжения они выполняли свою работу. Теперь же превратились в металлолом, который даже самим оккупантам не нужен.
Оно и не удивительно, ведь враг не собирался захватывать и развивать Мариуполь. Его задача была проста: уничтожить все живое и сделать его городом-призраком.
Оккупанты превратили порт в Мариуполе в пустошь / Фото Мариупольского горсовета
А до 24 февраля мощности порта в Мариуполе разрешали транспортировать более 10 миллионов тонн грузов каждый год. Более того, в 2022 году планировалось открыть новый зерновой терминал. Причем он должен был стать самым мощным комплексом по переработке зерновых грузов. Но, к сожалению, проклятые оккупанты наломали эти планы.
В Мариуполе сопротивление и постоянный "хлопок"
- Начнем с того, что в оккупированном Мариуполе продолжается сопротивление. В городе запустили патриотический флешмоб, во время которого на снегу оставляют послания для захватчиков.
- Тем временем в Мариупольском районе поздно вечером 12 февраля расцвел "хлопок". По имеющейся информации, зафиксировано попадание в расположение врага.
- Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал об обострении конфликтов между оккупантами в городе. По его словам, способствует этому злоупотребление спиртными напитками.
- Несколько дней назад стало известно, что в Мариуполь оккупанты стягивают как живую силу, так и технику. По словам Андрющенко, враг готовится к наступлению на Восточном направлении.
- Напоследок напомним, что россияне – настоящие преступники. С начала полномасштабного вторжения только из Мариуполя они похитили по меньшей мере 1 300 маленьких украинцев. Известно, что этим процессом руководили 2 человека: террорист "ДНР" Виталий Киселев и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.