До початку повномасштабного вторгнення порт у Маріуполі був одним з найбільших в Україні. Зараз же він перетворився на моторошну пустку. І так, на жаль, з усім, до чого торкається загребуща лапа Росії.

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Порт нагадує локації з фільму-катастрофи

На світлинах, які виклали у мережу, можна побачити понищені судна. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони виконували свою роботу. Тепер же перетворилися на брухт, який навіть самим окупантам не потрібний.

Воно й не дивно, адже ворог не мав наміру захопити та розвивати Маріуполь. Його задача була проста: знищити все живе та зробити його містом-привидом.

Окупанти перетворили порт у Маріуполі на пустку / Фото Маріупольської міськради

А до 24 лютого потужності порту в Маріуполі дозволяли транспортувати понад 10 мільйонів тонн вантажів щороку. Ба більше, у 2022 році планували відкрити новий зерновий термінал. Причому, він мав стати найпотужнішим комплексом з перероблення зернових вантажів. Але, на жаль, прокляті окупанти наламали ці плани.

У Маріуполі спротив і постійна "бавовна"