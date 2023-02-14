До початку повномасштабного вторгнення порт у Маріуполі був одним з найбільших в Україні. Зараз же він перетворився на моторошну пустку. І так, на жаль, з усім, до чого торкається загребуща лапа Росії.
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Порт нагадує локації з фільму-катастрофи
На світлинах, які виклали у мережу, можна побачити понищені судна. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони виконували свою роботу. Тепер же перетворилися на брухт, який навіть самим окупантам не потрібний.
Воно й не дивно, адже ворог не мав наміру захопити та розвивати Маріуполь. Його задача була проста: знищити все живе та зробити його містом-привидом.
Окупанти перетворили порт у Маріуполі на пустку / Фото Маріупольської міськради
А до 24 лютого потужності порту в Маріуполі дозволяли транспортувати понад 10 мільйонів тонн вантажів щороку. Ба більше, у 2022 році планували відкрити новий зерновий термінал. Причому, він мав стати найпотужнішим комплексом з перероблення зернових вантажів. Але, на жаль, прокляті окупанти наламали ці плани.
У Маріуполі спротив і постійна "бавовна"
- Почнімо з того, що в окупованому Маріуполі продовжує діяти спротив. У місті запустили патріотичний флешмоб, під час якого на снігу залишають послання для загарбників.
- Тим часом у Маріупольському районі пізно ввечері 12 лютого розцвіла "бавовна". За наявною інформацією, зафіксоване влучання у розташування ворога.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про загострення конфліктів між самими окупантами у місті. За його словами, сприяє цьому зловживання спиртними напоями.
- Кілька днів тому стало відомо, що до Маріуполя окупанти стягують як живу силу, так і техніку. За словами Андрющенка, ворог готується до наступу на Східному напрямку.
- Наостанок нагадаємо, що росіяни – справжні злочинці. Від початку повномасштабного вторгнення лише з Маріуполя вони викрали щонайменше 1 300 маленьких українців. Відомо, що цим процесом керували 2 людей: терорист "ДНР" Віталій Кисельов та уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова.