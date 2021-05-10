Впервые за 13 лет: в порт Одессы зашел фрегат береговой охраны США
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton 10 мая в 8:30 зашел в Одессу. Корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала.
Источник:ВМС США
Еще в апреле USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. Тогда в России сразу объявили учения и отправили в море крейсер "Москва".
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Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма, в то время, как корабли России пытались препятствовать учениям.
Отметим, что американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании, и базу в Неаполе.
Цель визита американского фрегата
Ранее в ВМС США заявили, что береговая охрана США проводит обычную дислокацию на шестом флоте США, работая вместе с союзниками.
Участники патруля будут повышать осведомленность о морских доменах и обмениваться опытом с государствами-партнерами,
– говорится в сообщении.
Добавим, что это первый визит корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
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