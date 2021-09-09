Портнов, Вовк и Богдан влияли на увольнение главы Конституционного Суда, – СМИ

Журналисты получили и обработали так называемые "пленки Вовка" – секретные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева. Из них можно предположить, что высокопоставленный чиновник времен президента-беглеца Андрей Портнов, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан и глава ОАСК Павел Вовк влияли в 2019 году на процесс увольнения главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Журналисты выяснили, что весной 2019 года Вовк неоднократно общался, вероятно, с Портновым, который тогда еще находился за границей. Кроме того, скандальный глава ОАСК вел разговоры и с Богданом – был в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Детали вероятных разговоров Вовка с Портновым

Из полученных записей следует, что Вовк и его собеседники одновременно могли координировать увольнение Шевчука с должности главы Конституционного суда и продвигать отмену закона о люстрации. Сперва Вовк рекомендовал одному из собеседников не спешить с решением об увольнении главы КСУ, однако впоследствии изменил свое мнение.

Я с тобой согласен, запускай. Вперед, вопросов нет. Будем смотреть. Единственное что, конечно, все-таки чувствовал, что мы могли бы завершить (вероятно, отмену закона о люстрации – 24 канал), а сейчас уже начинается игра такая, знаешь, ну, непредсказуемая. Х*р его знает: уйдет в глухую оборону или действительно сдадутся,

– сказал Вовк, вероятно, Портнову.

Далее он добавил, что все понимает, но "лучше было бы, если бы его собеседник мог приезжать", видимо, в Украину.

Через несколько часов после этого разговора судьи КСУ проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя суда. Он назвал эти действия незаконными и заявил о "конституционном перевороте".

Общался Вовк, вероятно, и с Богданом

Кроме того, Вовк мог вести разговоры и с экс-главной ОП Андреем Богданом.

"Андрюха (вероятно, Портнов – 24 канал) просто хочет, чтобы все ему позвонили и сказали: "Андрюха, бл*, все на коленях. Что нам делать?" Ну, я пытался объяснить Андрею, что на расстоянии не выходит так... А у Андрюхи ощущение, что все испугались, все хотят с**а просто не знают, как подойти и что сделать", – заявлял глава ОАСК, вероятно, Богдану.

За несколько дней после разговоров Портнов вернулся в Украину после 5-летнего пребывания за границей.

Горбатюк прокомментировал записи

Бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, занимавшийся делом "пленок Вовка", прослушал имеющиеся у журналистов записи.

Он считает, что из-за ряда фактов, которые были озвучены в разговорах, можно утверждать, что одним из собеседников главы ОАСК был именно Портнов.

Также Горбатюк предположил, что вторым собеседником по имени Андрей, который есть на пленках, мог быть Богдан.

После этих событий КСУ возглавил Александр Тупицкий. В комментарии журналистам он заявил, что Шевчука уволили законно, он также заверил, что он не общался с Портновым, Богданом или Вовком относительно этого.

Реакция Портнова и Богдана

Портнов отметил, что информация о его влиянии на Конституционный Суд не соответствует действительности. Зато Богдан отказался общаться с изданием, а Вовк проигнорировал официальные запросы с просьбой о комментарии.

"Пленки Вовка": что известно