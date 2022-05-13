Портрет оккупанта: кто едет воевать (и умирать) в Украину

По состоянию на вечер 11 мая группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 2351 российского оккупанта, которого публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. Похоронки публично зафиксированы в 1440 населённых пунктах.

Арифметика смерти

Минобороны России последний раз "признавало" потери ещё в марте и озвучило тогда цифру – 1351 убитый.

Читайте также Россияне активно становятся "хорошими" на острове Змеиный

То есть, по состоянию на 11 мая в России публично похоронили на 1000 солдат больше, чем официально признали убитыми на федеральном уровне.

Я подчёркиваю слово "публично" – потому что непублично похоронено в несколько раз больше.

Точное количество мы не знаем, но по нескольким регионам данные есть - соотношение примерно 1 к 7: публично засвечивают одного, тихонько прикапывают ещё 7 (это число может сильно отличаться в разных регионах).

География ликвидированных

Когда начинаешь изучать карту похорон в разрезе городов, Россия предстаёт в новом свете.

Например, по состоянию на 11.05 в Москве публично похоронили 5 уничтоженных оккупантов. Столько же солдат публично похоронили в городе Краснокаменск (Забайкальский край). Расстояние от Краснокаменска до Москвы по автодороге – 6676 километров. До границы с Китаем – 50 километров.

География ликвидированных в Украине / Инфографика "ИС"

В Краснокаменске проживает 51 тысяча человек. Градообращующим предприятием является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) — крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире.

Мужчины доживают в Краснокаменске в среднем до 61 года. И умирают в основном от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Напомню, что пенсионный возраст в России –65 лет.

Наличие урановых рудников и высокая смерность среди мужчин считается нелепым совпадением, любая связь между этими факторами всячески отрицается. Также отрицается проблема массового алкоголизма.

С 2014 года Краснокаменск включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением. Хотя, если посмотреть фото, то в городе как минимум один район с примерно 70 приличными коттеджами, новыми.

Наиболее известной достопримечательностью города является исправительная колония, где сидел олигарх Михаил Ходорковский.

Сложно представить, почему юноши идут из этого социального рая в армию, чтобы умереть за тысячи километров от родного дома.

Край мира

5 оккупантов официально похоронено и в "городе мародёров" – Рубцовске (Алтайский край).

Солдаты именно из этого города "прославились" массовой отправкой из Беларуси награбленного в Украине. Замечательные видео с ними облетели весь мир.

От Рубцовска до Москвы вдвое ближе, чем от Краснокаменска - всего 3,5 тысячи километров. До границы с Казахстаном –40 километров.

Население – 140 тысяч человек, уменьшается. Город был центром сельскохозяйственного машиностроения, делал трактора, тягачи, даже элементы бронетехники (развился благодаря эвакуации предприятий во время Второй мировой, в том числе – из Харькова и Одессы). Потом практически всё крупное загнулось.

Наиболее стабильная и оплачиваемая работа –в исправительных колониях. Контрактная армия –приличный вариант…

Профессиональные военные из традиционных воинских центров + люди из примерно вот таких городов/сёл – это и есть российская армия в своей массе.

Шокирующие кадры российских преступлений из Мариуполя – смотрите видео: