Портреты Ленина и Сталина сбили с водонапорной башни на Черниговщине: невероятное видео

В Новгороде-Северском, что на Черниговщине, до сих пор был один не декоммунизированный объект – водонапорная башня. Однако уже 7 апреля с нее сняли два портрета "вождей народов".

Плиты со Сталиным и Лениным просто отбили со стены и запустили на землю. Теперь эти тираны не будут портить красивый вид старой постройки.

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Свидетели действа начали радоваться

Чтобы сбить плиты с портретами убийц украинского народа, пришлось привезти автовышку. Рабочий поднялся к каждому из них и начал отбивать плиты.

На записи слышен голос мужчины, который говорит "теперь будет полет". И он не ошибся, потому что диктаторов действительно запускали с высоты. Впоследствии раздался радостный смех очевидцев.

Однако снизу была трава и плиты уцелели. Вероятно, теперь их можно оставить для экспозиции одного из музеев тоталитарных режимов.

Как на Черниговщине сбивали портреты тиранов СССР: смотрите видео

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