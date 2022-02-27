Эти действия – часть комплекса санкций, которые будут приняты в ближайшие дни. По словам чиновника, весьма вероятно, что в ближайшие дни под санкции ЕС попадет еще больше граждан России.

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Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва добавил, что пакет санкций, утвержденный Европейским Союзом, включает санкции, направленные против сотен россиян.

Для любого гражданина России, который входит в список, независимо от того, получил ли он португальское гражданство, будут немедленно заморожены личные активы в Португалии и ему будет запрещена любая свобода передвижения,

– заявил он.

Чиновник добавил, что за последние десять лет Португалия предоставила российским гражданам 431 "золотую" визу, в результате чего в страну было инвестировано 278 миллионов евро. Только в 2021 году их было 65, а инвестиции – на 34 миллиона.

К слову, СМИ сообщают, что решение о закрытии неба для российских самолетов готовят все страны-члены ЕС. Пока о закрытии своего воздушного пространства для самолетов России уже объявили такие страны: Литва, Латвия, Эстония, Словения, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Великобритания и Финляндия.

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