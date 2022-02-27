Ці дії – частина комплексу санкцій, які будуть прийняті найближчими днями. За словами чиновника, вельми ймовірно, що в найближчі дні під санкції ЄС потрапить ще більше громадян Росії.

До теми У Генштабі кажуть, що окупанти знизили темпи наступу та масово здаються

Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантоса Сілва додав, що пакет санкцій, затверджений Європейським Союзом, включає санкції, спрямовані проти сотень росміян.

Для будь-якого громадянина Росії, який входить до цього списку незалежно від того, чи отримав він португальське громадянство, буде негайно заморожено свої активи в Португалії та йому буде заборонено будь-яку свободу пересування,

– заявив він.

Чиновник додав, що за останні десять років Португалія надала російським громадянам 431 "золоту" візу, в результаті чого в країну було інвестовано 278 мільйонів євро. Тільки у 2021 році їх було 65, а інвестиції – на 34 мільйони.

До слова, ЗМІ повідомляють, що рішення про закриття неба для російських літаків готують усі країни-члени ЄС. Наразі про закриття свого повітряного простору для літаків Росії вже оголосили такі країни: Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Велика Британія та Фінляндія.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.