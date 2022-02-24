Порты Одессы и Мариуполя под контролем Украины, – журналист

Юрий Бутусов заявил, что порты Одессы и Мариуполя находятся под контролем Украины. Ранее СМИ писали, что там якобы высадился вражеский десант.

Впоследствии информацию о высадке десанта опровергли. Украина контролирует порты в Одессе и Мариуполе.

Важно В Украине вводят военное положение, – Зеленский

На северных границах атакованы воинские части и пограничные посты. Но наступления наземных сил на Харьков не происходит,

– сообщил Юрий Бутусов.

Он добавил, что на крымском направлении Вооруженные силы Украины отбили атаку российских военных.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!