Порывы ветра до 20 метров в секунду: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, существенно ухудшится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре.

В западных областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Поэтому спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Какой будет погода 19 ноября

По данным Укргидрометцентра, по всей территории Украины будет идти дождь. Больше всего осадков прогнозируют на западе и в центре. В то же время температура воздуха ниже всего опустится в восточных областях – до +2...+4 градусов.

В западных областях будет немного теплее. Там столбики термометров будут колебаться на уровне +7…+8 градусов. В то же время на Закарпатье прогнозируют только +3...+5 градусов.

Правила поведения при сильном ветре от ГСЧС

Все окна в доме следует плотно закрыть.

С незастекленных балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).

Оказавшись на улице во время шторма, держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся на ветру предметам.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем доме или природном укрытии.

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей.

Не паркуйте свой транспорт под деревьями.

Дома лучше находиться как можно дальше от окон. Не пользуйтесь лифтом, потому что ветер может повредить провода на улице, что приведет к отключению электричества.

Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

Внимание! Предупреждение о порывах ветра в Украине. По информации Укргидрометцентра, 19 ноября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).