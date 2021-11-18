Порывы ветра до 20 метров в секунду: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Источник:ГСЧС
Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, существенно ухудшится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре.
В западных областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Поэтому спасатели объявили I уровень опасности, желтый.
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Какой будет погода 19 ноября
По данным Укргидрометцентра, по всей территории Украины будет идти дождь. Больше всего осадков прогнозируют на западе и в центре. В то же время температура воздуха ниже всего опустится в восточных областях – до +2...+4 градусов.
В западных областях будет немного теплее. Там столбики термометров будут колебаться на уровне +7…+8 градусов. В то же время на Закарпатье прогнозируют только +3...+5 градусов.
Правила поведения при сильном ветре от ГСЧС
- Все окна в доме следует плотно закрыть.
- С незастекленных балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).
- Оказавшись на улице во время шторма, держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся на ветру предметам.
- В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем доме или природном укрытии.
- Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей.
- Не паркуйте свой транспорт под деревьями.
- Дома лучше находиться как можно дальше от окон. Не пользуйтесь лифтом, потому что ветер может повредить провода на улице, что приведет к отключению электричества.
Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:
Внимание! Предупреждение о порывах ветра в Украине. По информации Укргидрометцентра, 19 ноября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).