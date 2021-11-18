У західних областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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Якою буде погода 19 листопада

За даними Укргідрометцентру, по всій території України падатиме дощ. Найбільше опадів прогнозують на заході та в центрі. Водночас температура повітря найнижче опуститься у східних областях – до +2...+4 градусів.

У західних областях буде трохи тепліше. Там стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +7...+8 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують лише +3...+5 градусів.

Правила поведінки при сильному вітрі від ДСНС

  • Всі вікна у будинку варто щільно зачинити.
  • З незасклених балконів і лоджій слід прибрати всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки тощо).
  • Опинившись на вулиці в шторм, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Не можна підходити до обірваних проводів і предметів, що розгойдуються на вітрі.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
  • Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь.
  • Не паркуйте свій транспорт під деревами.
  • Вдома краще перебувати якомога далі від вікон. Не користуйтеся ліфтом, бо вітер може пошкодити дроти на вулиці, що призведе до відключення електрики.

Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Увага! Попередження про пориви вітру в Україні За інформацією Укргідрометцентру, 19 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).