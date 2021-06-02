Посадка самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб России, – Данилов

К операции по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси могут быть причастны спецслужбы России. Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал во время визита в Литву 1 июня. По мнению Данилова, постоянные провокации россиян нельзя не замечать.

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"Российский след" в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал Алексей Данилов, комментируя инцидент с самолетом Ryanair, который принудительно посадили в Минске, и из которого белорусы забрали Романа Протасевича.

Захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб", – говорится в сообщении СНБО.

Данилов также подчеркнул: "Они (российские спецслужбы – 24 канал) осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать – они будут двигаться дальше".

Коротко о скандале с самолетом Ryanair

23 мая режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко принудительно посадил самолет Ryanair в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

О вероятной причастности России уже заявляли в Великобритании и Германии. В то же время в США доказательств такой причастности пока не видят.

Секретарь СНБО Украины среди прочего призвал страны Балтии совместно помочь "становлению демократической Беларуси", ведь именно "мы – форпост и защита всей Европы" против гибридной войны, которую ведет путинская Россия.

Важное заявление Атака на самолет МАУ в Иране была терактом, - Данилов