Поселение трипольцев V тысячелетия до нашей эры нашли на Хмельнитчине

На трипольское поселение примерно V тысячелетия до нашей эры наткнулись участники археологической экспедиции. Это произошло у Голоскова Каменец-Подольского района.

О находке сообщил научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Петр Болтанюк. По его словам, раскопки проводились на месте, где остатки поселения уже находили.

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Впрочем, это было более 70 лет назад – еще в 1947 году. Тогда краевед Николай Бурковский нашел признаки трипольской культуры. Но исследований этой территории с тех пор не проводил никто.

Речь идет о земле возле села Голосков Каменец-Подольского района. В 2021 там собрались на археологическую экспедицию ученые, студенты и магистранты-историки.

В траншее посреди поля археологи на глубине в полтора метра нашли каменную кладку из красных кирпичей.



Остатки жилья трипольцев нашли на глубине в полтора метра / Фото Суспільне

Участник экспедиции Евгений Левинзон рассказал, что эти кирпичи – характерное для трипольского поселения перекрытие между этажами. Собственно, трипольцы строили наземные глинобитные двухэтажные дома с деревянными каркасами.

Трипольцы часто переселялись с места на место, раз в 50 – 80 лет. Свои поселения они сжигали перед переездом. Ученые называют разные причины этого – и истощение почв, и какие-то ритуальные вещи, и предотвращения вспышек эпидемий,

– пояснил ученый.

Другая участница экспедиции Александра Белик подсчитала, что найденное трипольское поселение располагалось на площади примерно в 10 гектаров.

Петр Болтанюк добавил, что о научной ценности найденного говорить будут позже – когда материал пройдет камеральную обработку на предмет интереса и уникальности.

по предварительным данным, найденные остатки керамики датированы примерно последней третью V – начала IV тысячелетий до нашей эры.

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