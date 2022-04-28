В поселке Великая Новоселка происходят постоянные удары, поэтому люди живут в подвалах. Сотрудники полиции пытаются им помочь, привозя еду и эвакуируя жителей.

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Для этого правоохранители следят за изменяющейся ситуацией каждую минуту и при первой возможности доставляют помощь.

В условиях войны группа полицейских вместе с начальником подразделения Владимиром Сарайлой постоянно объезжает территорию. Так они узнают кто в какой помощи нуждается.

Ситуация очень тяжелая. Дома через один разрушены. Жители почти не выходят из укрытий, потому что оккупанты сразу обстреливают улицы. Выживают только благодаря домашнему хозяйству,

– сообщили в полиции.

Добраться до самой Великой Новоселки гуманитарной миссии не удалось из-за массированных ударов россиян. Поэтому продукты от волонтеров привезла полиция.

"Мы держим на контроле оперативную ситуацию, и как только это будет возможно – будем пытаться порваться в поселок с помощью. Мы в полной готовности", – отметил Владимир Сарайлы.

Ситуация в Донецкой области

Российские военные за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донбасса – есть погибшие и раненые.

Цель российской армии – окружить группировку войск украинских сил обороны. Поэтому захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

Российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку. Оккупанты применили запрещенные фосфорные снаряды.

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