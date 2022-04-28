Росіяни постійно гатять по селищу Велика Новосілка, тому місцеві мешканці живуть у підвалах. Співробітники поліції намагаються їм допомогти, привозячи їжу та евакуюючи людей.

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Для цього правоохоронці стежать за ситуацією, що змінюється кожної хвилини, і при першій можливості доставляють допомогу.

В умовах війни група поліцейських разом із начальником підрозділу Володимиром Сарайли постійно об’їжджає територію. Так вони дізнаються, хто якої допомоги потребує.

Ситуація надзвичайно важка. Домівки через одну зруйновані. Мешканці майже не виходять з укриттів, бо окупанти одразу обстрілюють вулиці. Виживають лише завдяки домашньому господарству,

– повідомили у поліції.

Дістатися самої Великої Новосілки гуманітарній місії не вдалося через масовані удари росіян. Саме тому продукти від волонтерів привезла поліція.

"Ми тримаємо на контролі оперативну ситуацію, та щойно це буде можливо – намагатимемося прорватися до селища з допомогою. Ми у повній готовності", – зазначив Володимир Сарайли.

Ситуація на Донеччині

Російські військові за добу обстріляли 22 населені пункти Донеччини – є загиблі та поранені.

Мета російської армії – оточити угруповання військ українських Сил оборони. Тому загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

Російські окупанти двічі обстріляли Авдіївку. Ворог застосував заборонені фосфорні снаряди.

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