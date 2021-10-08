В поселке на Волыни ввели карантин из-за бешенства у лисы

В поселке на Волыни объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили у лисы, которая погибла от удушения местной собаки.

Инцидент произошел в поселке Колки Луцкого района. По информации Госпродпотребслужбы Волыни, лиса забежала на территорию частного хозяйства. Там дикое животное задушил пес, а впоследствии сын владельца собаки сделал фото с мертвой лисой в руках.

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Карантин будет действовать 2 месяца

Согласно информации Госпродпотребслужбы, после подтверждения диагноза труп лисы сожгли. В то же время двор, где находились собака и лиса, дезинфицировали.

В Луцкой райадминистрации из-за случая бешенства созвали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где и приняли решение об объявлении карантина в поселке Колки и прилегающих территориях в радиусе 5 километров.

Сейчас в поселке началась вакцинация от бешенства всех домашних животных. Кроме того, людей, контактировавших с лисой, направили к врачам. Карантин будет действовать 2 месяца.

Чем опасен бешенством животных

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

Бешенство является острым инфекционным заболеванием животных и человека, вызванным нейротропным вирусом бешенства из рода Lyssavirus. Источником и резервуаром возбудителя заболевания являются все теплокровные животные, наиболее опасные для инфицирования человека плотоядные.

Начальные симптомы бешенства – повышение температуры и боль, а также ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевания почти всегда заканчивается летально.

Во время распространения вируса в центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.



Как человек может заразиться бешенством / Инфографика ЦОЗ Минздрав

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Осторожно БЕШЕНСТВО! В пгт. Колки Луцкого района объявлен карантин из-за бешенства у лисы, которую задушил пес, когда она забежала в один из домов.

В пгт. Колки Луцкого района Волынской области зарегистрировали заболевания лисы бешенством.

Диагноз поставили специалисты Волынской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (экспертиза №003244 п.м.21 от 04.10.2021 года).

В ходе расследования установлено, что на территорию частного хозяйства в 4:00 утра забежала лиса, которую впоследствии задушил пес. После этого, как оказалось в ходе расследования, сын владельца собаки, вытянув труп дикого животного из мешка, фотографировался с мертвой лисой на руках.

Утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте (протокол № 10 от 06.10.2021 г).

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: утилизация трупа лиса путем сжигания; проведено вынужденную дезинфекцию хлорной известью территории, где находились собака и лиса; на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Луцкой райгосадминистрации приняли решение об объявлении пгт. Колки Луцкого района неблагополучным пунктом из-за бешенства, а прилегающую территорию в радиусе 5 км – угрожающей зоной и введены карантинные ограничения; пока в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне проводится вакцинация против бешенства всех восприимчивых животных. Контактных лиц направили на осмотр к семейному врачу.

На сегодня – это первый случай заболевания животных бешенством в пгт Колки Луцкого района.