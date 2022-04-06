Из-за обстрелов оккупантов есть раненые
В Офисе Генпрокурора сообщили, что российские войска 5 апреля обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами объекты гражданской инфраструктуры поселка Камышеваха Запорожской области.
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В результате ракетных ударов повреждены и разрушены дома мирных жителей. Также из-за обстрелов оккупантов есть раненые.
- Заметим, что оккупанты использовали кассетные боеприпасы при обстреле Днепропетровщины. Там семья нашла неразорвавшийся боеприпас. Погибли отец и сын.
- Также на один из таких боеприпасов под Кривым Рогом наехал автомобиль и взорвался.
- Кроме того, недавно россияне обстреляли кассетными бомбами Николаев, в результате чего погибли десять человек.
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