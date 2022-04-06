Через обстріли окупантів є поранені

В Офісі Генпрокурора повідомили, що російські війська 5 квітня обстріляли забороненими касетними боєприпасами об'єкти цивільної інфраструктури селища Комишуваха Запорізької області.

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Унаслідок ракетних ударів пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів. Також через обстріли окупантів є поранені.

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