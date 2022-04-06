Через обстріли окупантів є поранені
В Офісі Генпрокурора повідомили, що російські війська 5 квітня обстріляли забороненими касетними боєприпасами об'єкти цивільної інфраструктури селища Комишуваха Запорізької області.
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Унаслідок ракетних ударів пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів. Також через обстріли окупантів є поранені.
- Зауважимо, що окупанти використовували касетні боєприпаси під час обстрілу Дніпропетровщини. Там сім'я знайшла нерозірваний боєприпас, який розірвався. Загинули батько та син.
- Також на один з таких боєприпасів під Кривим Рогом наїхало авто та розірвалося.
- Окрім того, нещодавно росіяни обстріляли касетними бомбами Миколаїв, внаслідок чого загинуло десятеро людей.
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