Батько та син підірвалися на боєприпасі

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Трагічний інцидент стався у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

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Повідомляється, що батько та син підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети російських військових.

За словами Вілкула, люди знайшли ці боєприпаси й принесли додому.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу вкотре закликав мешканців Дніпропетровщини не чіпати підозрілі предмети.

Закликаю: не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 сантиметрів і діаметром приблизно 2 сантиметри,

– сказав Олександр Вілкул.

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