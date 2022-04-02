Батько та син підірвалися на боєприпасі
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Трагічний інцидент стався у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
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Повідомляється, що батько та син підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети російських військових.
За словами Вілкула, люди знайшли ці боєприпаси й принесли додому.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу вкотре закликав мешканців Дніпропетровщини не чіпати підозрілі предмети.
Закликаю: не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 сантиметрів і діаметром приблизно 2 сантиметри,
– сказав Олександр Вілкул.
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