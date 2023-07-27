Приречный – поселок в составе Кривецкого сельского поселения Пудожского района Республики Карелия. Жители жалуются, что оторваны от всей России и никому не нужны. Они записали видеообращение к власти, чтобы как-то изменить ситуацию.

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Хочешь позвонить – нужно бежать к таксофону полкилометра

Россияне в Приречном жалуются, что у них нет телефонной связи и сотовой связи. На всю деревню – один таксофон, к которому нужно идти 700 метров и не факт, что удастся дозвониться. После многочисленных обращений к власти башню связи обещают установить вплоть до 2030 года. Однако это, конечно, никого не устраивает.

Также в поселке нет стабильного интернета, поэтому скоро должен закрыться единый магазин, потому что у него нет доступа к налоговой инспекции.

Конечно, банкоматов и терминалов в Приречном тоже нет. Это довольно иронично, учитывая, что пенсия приходит на карточки. Поэтому для того чтобы ее снять, нужно ехать в цивилизацию. А общественный транспорт, как вы уже могли догадаться, в Обреченном ходит с перебоями. О чем тут говорить, если даже скорая отказывается туда приезжать.

Медицина – отдельный квест

Врач в поселке разъездной, катающийся по всем близлежащим населенным пунктам. Его тяжело застать на месте, потому что возвращается он поздно вечером. А дозвониться ему невозможно из-за отсутствия связи.

Скорая, которую нужно вызвать после того, как доползешь до таксофона, приезжать отказывается, потому что далеко, поэтому говорят ждать медика. Лекарств в медпункте тоже нет – даже за аспирином нужно ехать в аптеку, которая в 70 километрах.

Проблемы есть и с питьевой водой. Всего на село 2 колодца и ни один из них не работает. А о такой роскоши, как телевизор или детская площадка и говорить нечего.

Для телевизора россияне ставят 16-метровые антенны, однако они не помогают – все равно изображение постоянно зависает.

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