Прирічний – селище у складі Кривецького сільського поселення Пудозького району Республіки Карелія. Жителі бідкаються, що відірвані від усієї Росії та нікому не потрібні. Вони записали відеозвернення до влади, щоб якось змінити ситуацію.

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Хочеш зателефонувати – треба бігти до таксофона пів кілометра

Росіяни у Прирічному жаліються, що у них немає телефонного та стільникового зв'язку. На все село – один таксофон, до якого потрібно йти 700 метрів і не факт, що вдасться додзвонитися. Після численних звернень до влади, вежу зв'язку обіцяють встановити аж до 2030 року. Проте це, звичайно, нікого не влаштовує.

Також у селищі немає стабільного інтернету, через що скоро має закритись єдиний магазин, тому що в нього немає доступу до податкової інспекції.

Звісно, банкоматів та терміналів у Прирічному теж немає. Це доволі іронічно з огляду на те, що пенсія приходить на картки. Тож для того, щоб її зняти, потрібно їхати до цивілізації. А громадський транспорт, як ви вже могли здогадатися, у Приреченому ходить з перебоями. Про що тут говорити, якщо навіть швидка відмовляється туди приїжджати.

Медицина – окремий квест

Лікар у селищі роз'їзний, який катається по всіх довколишніх населених пунктах. Його важко застати на місці, тому що повертається він пізно ввечері. А додзвонитися до нього неможливо через відсутність зв'язку.

Швидка, яку треба викликати після того, як доповзеш до таксофона, приїжджати відмовляється, тому що далеко, тож кажуть чекати на медика. Ліків у медпункті також немає – навіть за аспірином потрібно їхати в аптеку, яка за 70 кілометрів.

Проблеми є і з питною водою. Всього на село 2 колодязі й жоден з них не працює. А про таку розкіш, як телевізор чи дитячий майданчик годі й говорити.

Для телевізора росіяни ставлять 16-метрові антени, проте вони не допомагають – все одно зображення постійно зависає.

Проблеми росіян: дивіться відео