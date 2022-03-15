Поселок Золочев на Харьковщине обстреляли реактивными системами "Ураган": погибли 5 человек

Российские убийцы атаковали поселок Золочев 15 марта. Из-за этого погибли 5 человек, а трое получили ранения.

Рашисты применили реактивные системы "Ураган". Об этом рассказал поселковый председатель Виктор Коваленко.

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"Обстрел начался в 13:30. Стреляли из реактивных систем "Ураган". К сожалению, у нас пятеро погибших — бабушка за 70, 34-летняя женщина, 19-летний юноша и 2 мужчины до 40 лет", – рассказал Коваленко.

Тушили пожар

По словам поселкового главы, снаряд попал в дом. Все погибшие жили по соседству. Они вышли тушить пожар, и именно там произошел взрыв.

Трое находившихся рядом мужчин получили ранения. Двое из них были госпитализированы.

Всего со стороны Казачьей Лопани прилетело около полутора десятков снарядов. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Большинство снарядов попали по огородам в микрорайоне Макаровка – на краю Золочева,

– сказал Коваленко.