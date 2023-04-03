Посещал русскую православную церковь: экснардепа от ОПЗЖ Новинского заметили в Цюрихе

На воскресной службе в величайшей русской православной церкви Цюриха 2 апреля служил Вадим Новинский. Его там заметили корреспонденты Радио Свобода.

Речь идет о "Храме Воскресения Христова" РПЦ в самом центре Цюриха, который освящал глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) 15 декабря 2002 года.

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Что Новинский делает в Цюрихе

Корреспондент "Радио Свободы" отметила, что вокруг церкви висят украинские флаги и портрет Зеленского.

Также журналистке удалось пообщаться с Новинским. Он рассказал, что сейчас нигде не живет, в Швейцарию приехал из Германии. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), пока не планирует, потому что, по его словам, на него заведены уголовные дела.

На вопрос, чем он занимается, ответил, что "работает на мир в Украине".

Новинский заявил, что события в Лавре, договор на аренду которой с УПЦ (МП) подошел к концу, "основаны на лжи и манипуляциях", обвинив в причастности к ним Службу безопасности Украины.

Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются свидетельства лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года,

– заявил бывший народный депутат.

Что говорит Новинский о церкви

Экс-депутат считает, что УПЦ (МП) потеряла право пользоваться Лаврой, потому что "не пошла на условия", выдвигаемые украинским государством".

На самом деле церковь уже победила. Она не пробилась во власть, не пошла на условия, а условия выставлялись со стороны государства. Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ВТО и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри",

– сказал он.

Новинского в рясе священника заметили в храме РПЦ в Цюрихе: видео

Что известно об экс-нардеп

Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Украины Вадима Новинского в июле 2022 года.

В декабре прошлого года СБУ опубликовала список из 10 человек, попавших в "церковный список" санкций СНБО. Среди них, в частности, клирик УПЦ (МП), экс-депутат Вадим Новинский и тогдашний наместник Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь).