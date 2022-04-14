Об этом рассказал председатель Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас важно обеспечить рабочие места, чтобы люди работали и могли обеспечить себя.

Одесса работает как гуманитарный хаб, в частности помогаем Николаеву, где ситуация сложнее. У нас работает посевная кампания днем и ночью, работа идет активно,

– подчеркнул Братук.

Братчук говорит, что в Одесской области ночь на 14 апреля прошла спокойно.

Он также добавил, что в Одессу вернулась часть людей, заметно напряженный трафик авто. В частности, есть переселенцы, а также люди начали выходить на работу. Работает инфраструктура, коммунальные службы. Кроме того, в городе готовятся к Пасхе.

Представитель Одесской ОГА о затоплении "Москвы" и ситуации в городе:

К слову, 13 апреля ВСУ потопили крейсер "Москва" Черноморского российского флота. Сергей Братчук рассказал, что люди в Одессе поздравляют друг друга с удачной работой наших Вооруженных Сил. Также в этот день 28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей зимнего похода поразила российский беспилотник.