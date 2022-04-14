Про це розповів голова Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зараз важливо забезпечити робочі місця, щоб люди працювали та могли забезпечити себе.

Одеса працює як гуманітарний хаб, зокрема допомагаємо Миколаєву, де ситуація складніша. В нас працює посівна кампанія вдень і вночі, робота йде активно,

– наголосив Братук.

Братчук каже, що на Одещині ніч на 14 квітня пройшла спокійно.

Він також додав, що в Одесу повернулася частина людей, помітно напружений трафік авто. Зокрема, є переселенці, а також люди почали виходити на роботу. Працює інфраструктура, комунальні служби. Окрім того, в місті готуються до Великодня.

Речник Одеської ОВА про затоплення "Москви" та сиутуацію в місті:



До слова, 13 квітня ЗСУ потопили крейсер "Москва" Чорноморського російського флоту. Сергій Братчук розповів, що люди в Одесі вітають один одного із вдалою роботою наших Збройних Сил. Також в цей день 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вразила російський безпілотник.