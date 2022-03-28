Пошел в тероборону, чтобы вывозить призывников за границу, – ДБР задержала злоумышленника

Кое-кто решил воспользоваться военным положением для собственного обогащения. И для этого даже записался в территориальную оборону. Но украинские правоохранители выявляют таких.

Во время войны Украины против России, в нашем государстве было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, военнообязанным мужчинам запрещено покидать пределы страны.

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Но есть те, кто хочет сбежать из Украины. И находятся те, кто готов им помочь. Но обе группы ожидает наказание.

Житель Одесской области организовал канал переправки военнообязанных лиц за границу – в Молдову. Для этого он записался в ряды местной терробороны. И для "прикрытия" своих злодеяний он использовал соответствующее удостоверение.

За свои "услуги" брал 5 тысяч евро с человека.

Во время очередной попытки переправить двух призывников за границу мужчина и его сообщник были задержаны.

Теперь им грозит до 9 лет лишения свободы.