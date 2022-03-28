О начатых по России делах в Украине глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала 28 марта во время брифинга в Медиа Центре Украины.

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Дела о преступлениях России в Украине

Венедиктова отметила, что сейчас основная задача ведомства – фиксировать и расследовать военные преступления, совершенные Россией на территории Украины.

Пока таких производств – 3 085. Для Офиса генерального прокурора важно, чтобы приговоры выносились именем Украины,

– заявила генпрокурор.

Она добавила, что Украина не останавливается и ведет работу на международной арене. "Открытие производств в других странах также очень важны", – пояснила Венедиктова.

Еще 9 стран, кроме Украины, открывают уголовные производства по военным преступлениям России. "По военным преступникам мы производим поиск имущества для дальнейшей его конфискации, чтобы потом компенсировать расходы пострадавшим", – рассказала генпрокурор.

Ирина Венедиктова добавила, что на всех пунктах пропуска работают военные прокуроры, которые общаются с пострадавшими от военных преступлений, фиксируют эти заявления и ведут по ним работу.

Напомним, британский юрист и судья Международного уголовного суда в Гааге официально Говард Моррисон стал независимым советником по военным преступлениям Ирины Венедиктовой.

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